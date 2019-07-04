Энергетика

Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефтьREGNUM вчера в 16:19

Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Morgan Stanley резко понизил прогноз по курсу доллара к иене

Profinance.ru02:46

Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефть

REGNUMвчера в 16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Обновлено 02 июля в 03:52
Происшествия

В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Как сообщил прокурор округа Хадсон Эстер Суарес, пострадавшие доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити.
Обновлено в 00:40
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Обновлено в 02:05
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Поиски затонувшей в 1968 году подводной лодки возобновили во Франции

Французское военное ведомство возобновило поиски пропавшей без вести в январе 1968 года подводной лодки Minerve, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные, полученные от военно-морской префектуры Средиземноморья.
Обновлено в 04:17
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 04:20
Кино

Определен режиссер сериала «Властелин колец»

Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Общество

Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Общество

Опрос показал негативное отношение россиян к мужским поцелуям

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношения россиян к поцелуям.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у западного побережья Канады

Обновлено в 01:22
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона

Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»

Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное