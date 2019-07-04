Энергетика
Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефтьREGNUM вчера в 16:19
Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Обновлено 02 июля в 03:52
Происшествия
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Как сообщил прокурор округа Хадсон Эстер Суарес, пострадавшие доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити.
Обновлено в 00:40
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Поиски затонувшей в 1968 году подводной лодки возобновили во Франции
Французское военное ведомство возобновило поиски пропавшей без вести в январе 1968 года подводной лодки Minerve, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные, полученные от военно-морской префектуры Средиземноморья.
Обновлено в 04:17
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Кино
Определен режиссер сериала «Властелин колец»
Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Общество
Опрос показал негативное отношение россиян к мужским поцелуям
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношения россиян к поцелуям.
Обновлено в 04:00
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24