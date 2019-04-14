Политика
Морено обвинил Ассанжа в попытке шпионажа через посольство ЭквадораNewInform 03:14
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора, в котором он проживал в течение семи лет, в качестве «центра шпионажа», а также неоднократно нарушал правила пребывания в дипломатическом помещении, заявил эквадорский президент Ленин Морено.
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К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в дела других государств. Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа.
— Ленин Морено, эквадорский юристИнфо24 05:23
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Туманное правосудие: Что ждет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после ареста
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