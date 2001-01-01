Футбол

Морено: «Луис Энрике продолжает оставаться тренером сборной Испании»Soccer.ru 01:00

Фарерские острова — Испания
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Торсволлур
5′
Серхио Рамос
19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
30′
33′
Тейтур Гестссон
46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
46′
Хесус Навас
56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
68′
71′
Хосе Луис Гайя
74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
86′
2 фото
Ассистент главного тренера сборной Испании Роберт Морено после победы над Фарерскими островами (4:1) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020 прокомментировал очередной пропуск игры наставником "Красной фурии" Луисом Энрике.
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