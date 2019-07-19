Футбол

«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по ФлоресуSportbox.RU 07:37

Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара опроверг информацию о том, что ряд европейских клубов активно интересуются полузащитником Эдисоном Флоресом. Ранее в СМИ не раз появлялась информация об интересе к игроку сборной Перу со стороны московского «Локомотива».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по Флоресу

Sportbox.RU07:37

Клуб Флореса опроверг слухи о предложении «Локомотива»

Чемпионат07:22

«Морелия» опровергла факт предложения «Локомотива» по хавбеку Флоресу

Sports.ru08:21

Вице-президент «Монаркас Морелия» опроверг уход Флореса в «Локомотив»

Советский спорт08:01

Клуб Эдисона Флореса исключил возможность его перехода в «Локомотив»

Sport24.ru06:59

«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по Флоресу

Матч ТВ07:37

«Локомотив» предложил $ 12 млн за Флореса. «Монаркас» просит 15 млн

Soccer.ruвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Хоккей

Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством

В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Политика

Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области

О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
Обновлено в 01:26
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Путешествия

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка

4-дневный фестиваль «Нашествие» стартовал в Большом Завидове

Обновлено вчера в 14:28
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Общество

Первый снег выпал на Полюсе холода в Якутии

Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом холода.
Обновлено в 07:41
Технологии

Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик

Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео

В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 07:20
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Во «ВКонтакте» анонсировали запуск приложения. Пользователи смогут в нем общаться друг с другом через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Новый вертолетный полк развернули в Калининградской области

На самых западных рубежах России военную группировку усилили новым вертолетным полком.
Обновлено в 06:06
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса

Депутаты Верховной рады Украины в пятницу подали обращения в Конституционный суд относительно конституционности закона об особом статусе Донбасса, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Обновлено в 06:13
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов

Обновлено в 06:14
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Общество

Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт

Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Футбол

Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ

Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
ещё по теме
Эдисон Флорес
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное