Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара опроверг информацию о том, что ряд европейских клубов активно интересуются полузащитником Эдисоном Флоресом. Ранее в СМИ не раз появлялась информация об интересе к игроку сборной Перу со стороны московского «Локомотива».

«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по Флоресу

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