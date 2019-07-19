Футбол
«Морелия» опровергла наличие предложения от «Локомотива» по ФлоресуSportbox.RU 07:37
Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара опроверг информацию о том, что ряд европейских клубов активно интересуются полузащитником Эдисоном Флоресом. Ранее в СМИ не раз появлялась информация об интересе к игроку сборной Перу со стороны московского «Локомотива».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Политика
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О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:26
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка
4-дневный фестиваль «Нашествие» стартовал в Большом Завидове
Обновлено вчера в 14:28
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Общество
Первый снег выпал на Полюсе холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом холода.
Обновлено в 07:41
Технологии
Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик
Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 07:20
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Во «ВКонтакте» анонсировали запуск приложения. Пользователи смогут в нем общаться друг с другом через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Новый вертолетный полк развернули в Калининградской области
На самых западных рубежах России военную группировку усилили новым вертолетным полком.
Обновлено в 06:06
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса
Депутаты Верховной рады Украины в пятницу подали обращения в Конституционный суд относительно конституционности закона об особом статусе Донбасса, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Обновлено в 06:13
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Общество
Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт
Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Футбол
Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту
Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13