Футбол

«Мордовия» ждет в гости клуб Премьер-лигиИзвестия Мордовии вчера в 23:22

21 августа футболисты «Мордовии» встречались с тольяттинским «Акроном» в рамках 1/32 финала Олимп-Кубка России. В Жигулевск, где проходил матч, саранская команда привезла экспериментальный состав.
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«Акрон» уступил «Мордовии» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу

Коммерсантъ Самара03:01

Тольяттинский «Акрон» уступил «Мордовии» в серии пенальти в 1/32 финала Кубка России по футболу

КП - Самара01:41

«Мордовия» по пенальти обыграла «Акрон»

МордовМедиавчера в 23:08

«Мордовия» ждет в гости клуб Премьер-лиги

Известия Мордовиивчера в 23:22

Футбольная «Мордовия» прорвалась в 1/16 Кубка России

Info-RMвчера в 15:15

Они сошли с ума?! «Мордовия» привезет в Саранск клуб РПЛ

Столица Свчера в 13:44
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Космос

Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»

Обновлено вчера в 04:26
Политика

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Финансы

ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов

Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт

По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Челябинской области депутат убил жену из ружья

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа. Его подозревают в убийстве жены.
Обновлено вчера в 04:56
Футбол

Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия

Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено вчера в 00:26
Финансы

Рубль начал снижение по отношению к доллару и евро

Доллар и евро подросли на Московской бирже с утра, а рубль начал снижение к бивалютной корзине из-за приостановившегося роста мировых цен на нефть, передает «Интерфакс».
Обновлено 20 августа в 03:57
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Киберспорт

Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store

Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.
Обновлено в 02:57
Авто

АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС с сентября

Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Экономика

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Единоборства

За бой с Порье Нурмагомедов заработает больше, чем с Макгрегором

Обновлено в 04:21
Культура

Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 19:24
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 03:20
Финансы

Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты

В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании

В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа

В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон.
Обновлено в 04:14
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Мордовия
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Площадь - 26 128 км². Население составляет более 700 тыс. человек, столица - Саранск.
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