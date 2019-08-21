Футбол
«Мордовия» ждет в гости клуб Премьер-лигиИзвестия Мордовии вчера в 23:22
21 августа футболисты «Мордовии» встречались с тольяттинским «Акроном» в рамках 1/32 финала Олимп-Кубка России. В Жигулевск, где проходил матч, саранская команда привезла экспериментальный состав.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Космос
Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Финансы
ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов
Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Челябинской области депутат убил жену из ружья
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа. Его подозревают в убийстве жены.
Обновлено вчера в 04:56
Футбол
Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»
Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено вчера в 00:26
Финансы
Рубль начал снижение по отношению к доллару и евро
Доллар и евро подросли на Московской бирже с утра, а рубль начал снижение к бивалютной корзине из-за приостановившегося роста мировых цен на нефть, передает «Интерфакс».
Обновлено 20 августа в 03:57
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Киберспорт
Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store
Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.
Обновлено в 02:57
Авто
АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС с сентября
Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Экономика
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Культура
Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 03:20
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании
В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа
В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон.
Обновлено в 04:14