Футбол
«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» и «Факел» сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 12:00
"Спартак-2" проиграл "Мордовии" в матче третьего тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Константин Базелюк.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Наука
Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки
Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол
«Ювентус» опережает «ПСЖ» в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Роуза
Туринский «Ювентус» является главным фаворитом в борьбе за левого защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказаны овощи
Виктория Суджиянова, опытный гастроэнтеролог, рассказала представителям прессы, кому не стоит часто употреблять овощи.
Обновлено в 03:00
Политика
Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени
Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года
Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено 19 июля в 11:58
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Общество
Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду
В общей сложности в полицию поступило 218 сообщений о нарушениях, связанных с выборами.
Обновлено в 04:26
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Футбол
Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получил предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Определены риски употребления красной смородины
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие граждан Украины к Германии.
Обновлено вчера в 20:09
Здоровье
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в волгоградском регионе снизилась на четверть
По информации облздрава, при росте числа обследований на ВИЧ, количество выявленных носителей по сравнению с январем-июнем прошлого года снизилось с 20,78 на 100 тысяч человек до 16,98.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Анюков — о поражении «Крыльев Советов»: Первую часть матча провалили полностью
Команды встречались в матче второго тура чемпионата России, «Арсенал» победил со счётом 3:2. «Первую часть матча мы провалили полностью», — заявил Анюков, слова которого приводит официальный сайт «Крыльев Советов».
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Авто
Тюнинг-ателье Ferrada доработало Mercedes-AMG E63 S
Главные изменения в Mercedes-AMG E63 S 2019 года выпуска произошли благодаря специалистам Ferrada в подкапотном пространстве машины.
Обновлено в 00:08
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Скопление припаркованных самолетов Boeing 737 Max обнаружили в аэропорте Южной Калифорнии в Викторвилле (США), сообщило британское издание Daily Mail.
Обновлено в 04:39
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23