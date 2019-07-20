Футбол
«Мордовия» впервые победила «Спартак-2»Известия Мордовии 11:57
20 июля «Мордовия» встречалась в Саранске со «Спартаком-2», и завоевала три очка. Причем это первая победа флагмана мордовского футбола над второй командой «красно-белых» (прежде в четырех матчах неизменно побеждали спартаковцы). С самых первых минут матч проходил в жесткой и обоюдоострой борьбе.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Футбол
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