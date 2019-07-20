Футбол

«Мордовия» впервые победила «Спартак-2»Известия Мордовии 11:57

Факел — Чертаново
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Центральный стадион профсоюзов
20 июля «Мордовия» встречалась в Саранске со «Спартаком-2», и завоевала три очка. Причем это первая победа флагмана мордовского футбола над второй командой «красно-белых» (прежде в четырех матчах неизменно побеждали спартаковцы). С самых первых минут матч проходил в жесткой и обоюдоострой борьбе.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» сыграло вничью с «Факелом»

Чемпионат12:00

Форвард «Мордовии»: «Для меня важно, как можно быстрее забить в сезоне первый мяч»

Info-RM14:53

«Мордовия» вырвала три очка у «Спартака-2»

Столица С12:42

Гол Базелюка принес «Мордовии» победу над «Спартаком-2», «Факел» и «Чертаново» сыграли вничью

Sport24.ru11:53

«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» и «Факел» сыграли вничью

Спорт-Экспресс12:00

Гол Базелюка помог «Мордовии» обыграть «Спартак-2», Нимели не реализовал пенальти

Матч ТВ11:53

Гол Базелюка помог «Мордовии» обыграть «Спартак-2»

Советский спорт11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Футбол

Кононов: не думаю, что слухи о Гилерме положительно повлияли на Максименко

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после ничьей со счётом 2:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» поделился мнением об игре голкипера команды Александра Максименко в нынешнем сезоне.
Обновлено в 17:52
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Синенкова, это решение было принято по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
Обновлено в 04:24
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Наука

Невероятный прорыв, открыта новая форма Гелия

Обновлено в 15:56
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Экономика

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска

Обновлено в 17:46
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Кино

В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века

В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Толпа избила насмерть мужчину, убившего павлинов

Обновлено в 10:45
Спорт

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки

Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Политика

Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Наука

«Разбитое сердце» повышает вероятность смерти от рака

Каждый шестой человек с «синдромом разбитого сердца» заболевает раком.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Футбол

Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Общество

Зарплату более миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Энергетика

На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
Обновлено в 05:33
Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Обновлено в 16:02
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.
Обновлено в 16:46
Музыка

Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС

Обновлено в 08:36
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 10:01
ещё по теме
Константин Сергеевич Базелюк
Российский футболист
Российский футболист, нападающий футбольного клуба «Мордовия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное