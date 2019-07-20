20 июля «Мордовия» встречалась в Саранске со «Спартаком-2», и завоевала три очка. Причем это первая победа флагмана мордовского футбола над второй командой «красно-белых» (прежде в четырех матчах неизменно побеждали спартаковцы). С самых первых минут матч проходил в жесткой и обоюдоострой борьбе.

Финансы По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Культура Инна Чурикова не получила переломов после падения со сцены Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что его подопечная, народная актриса СССР Инна Чурикова обошлась без переломов после падения со сцены театра.

Культура Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке Британка Лавиния Гринлоу родилась в семье медиков и ученых, но стала поэтом, прозаиком, эссеистом и сценаристом.

Общество Наивысший уровень опасности объявили в Японии из-за ливней На территории нескольких районов префектуры Нагасаки в Японии был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

Наука Названы способные повлиять на появление рака события в жизни Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.

Футбол Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Политика Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.

Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

Космос «Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.

Здоровье В паллиативном отделении Рождественской больницы за год получили помощь более 70 человек Губернатор Костромской области во время рабочей поездки в Шарьинский район посетил паллиативное отделение Рождественской больницы.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Авто Всё больше американцев переезжает жить в автомобили Разумеется, это по карману далеко не всем приезжим, поэтому здесь стали появляться люди, которых прозвали «вэнлордами» – они сдают в аренду свои автомобили, чаще всего минивэны и фургоны, но не для поездок, а для проживания.

Политика Рябков встретился с Мадуро в Каракасе Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Происшествия В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции.

Политика Лондон в письме Совбезу ООН назвал действия Ирана с танкером «незаконным вмешательством» Великобритания проинформировала Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг задержания Ираном следовавшего под британским флагом танкера Stena Impero, назвав действия иранских властей "незаконным вмешательством".

Общество В России предложили не считать пиво алкоголем Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.

Политика Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400 Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.