В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом». Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч забил нападающий хозяев Дмитрий Мичуренков на 22-й минуте.

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