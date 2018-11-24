Футбол

«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»
Чемпионат
09:54

Армавир — Луч
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Юность»
Дмитрий Мичуренков
22′
33′
Наиль Замалиев
В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом». Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность» и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч забил нападающий хозяев Дмитрий Мичуренков на 22-й минуте.
Чемпионат09:54

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«Армавир» и «Луч» сыграли вничью

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«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью»

LiveSport.ru10:09
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