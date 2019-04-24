Футбол
«Мордовия» разошлась миром с «Факелом»Известия Мордовии 13:06
|32′
Иван Олейников
Руслан Мухаметшин
|66′
На 32-й минуте Иван Олейников оказался неприкрытым защитниками на убойной позиции и плотным ударом отправил мяч в сетку. Ответить чем-то внятным сопернику до перерыва футболисты «Мордовии» не смогли. Отдыхать в раздевалки команды уходили при счете 0:1 в пользу «Факела».
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