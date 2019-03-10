Футбол

«Мордовия» победила «Чертаново», ничья «Химок» и «Сибири»LiveSport.ru 11:45

Чертаново — Мордовия
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Москва, Арена Чертаново
81′
Филипп Дворецков
84′
Антон Орлов
«Мордовия» занимает 9-ю строчку. «Химки» и «Сибирь» сыграли вничью — 1:1. У хозяев отличился Михаил Петрусев, у гостей — Евгений Чеботару. «Химки» набрали 33 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице, «Сибирь» остается в зоне вылета на 19-й строчке, набрав 24 пункта.
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