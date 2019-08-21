Футбол
«Мордовия» по пенальти обыграла «Акрон»МордовМедиа вчера в 23:08
Подопечные Марата Мустафина обыграли в серии послематчевых пенальти тольяттинский «Акрон». Матч 1/32 Олимп-Кубка России по футболу состоялся 20 августа в Жигулёвске.
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Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено вчера в 04:02
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено 20 августа в 14:24
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Кино
«Дэдпул» рассказал о совместном фильме с Человеком-пауком
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено 20 августа в 23:50
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Архангельских врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне, не предупредили о радиации
Еще трое пострадавших при взрыве на полигоне были доставлены в больницу имени Семашко, но там медиков предупредили о радиоактивном заражении пациентов.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала
Лидеры группы Die Antwoord Ниндзя и Йоланди оказались в центре гомофобного скандала, который уже стал причиной отмены выступлений коллектива на фестивалях Louder Than Life в Луисвилле и Life Is Beautiful в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия
В аэропорту Новосибирска из-за тумана задержали более десяти рейсов
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В РФ обновляют кадастровую стоимость недвижимости
Как сообщает otvprim.ru, в шестнадцати регионах РФ началась государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Политика
CNN: Трамп и Макрон могут пригласить Россию на саммит G7
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Россия и Китай потребуют осудить ракетные потуги США в Совбезе ООН
Заседание начнется в 22:00 мск 22 августа в Совбезе ООН состоится внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками
Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24