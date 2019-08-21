Футбол
«Мордовия» по пенальти обыграла «Акрон»МордовМедиа вчера в 23:08
Подопечные Марата Мустафина обыграли в серии послематчевых пенальти тольяттинский «Акрон». Матч 1/32 Олимп-Кубка России по футболу состоялся 20 августа в Жигулёвске.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Происшествия
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Культура
Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия в США
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Наука
Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное объяснение
В заключении эксперты отметили, что у них есть немало объяснений разности показателей и оценки кажущихся скоростей вращения внутреннего ядра.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Спорт
Глава МПК: российские паралимпийцы выступят на Играх 2020 года в Токио
Препятствий для выступления сборной России на Паралимпийских играх 2020 года в Токио не существует.
Обновлено в 01:35
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено 20 августа в 10:40
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 06:31
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Транспорт
За четыре года на каршеринге в Москве произвели 58 млн поездок
Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что в городе насчитывается 23 тысячи автомобилей разных операторов каршеринга.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек
Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Здоровье
ВОЗ признала микропластик в воде безопасным для человека
Ученые отмечают, что сравнительно крупные частицы пластика диаметром от 0,15 мм (толщина человеческого волоса) безопасны, так как проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся естественным путем.
Обновлено в 02:16
Экономика
Деньги возвратились не по адресу
Средства банковских клиентов ушли к третьим лицам Стремясь получить с клиента больше денег, псевдоюристы, обещающие вернуть средства от банка, начали требовать у кредитных организаций перечислять их на счета предоплаченных карт.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Футбол
«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39