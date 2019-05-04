Футбол

«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор»НТМ 10:50

Мордовия — Ротор
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
62′
Артем Попов
Филипп Дворецков
76′
«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор».
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