Футбол
«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор»НТМ 10:50
|62′
Артем Попов
Филипп Дворецков
|76′
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
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Чехия — Швеция 0:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
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Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
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Обновлено в 10:25
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«Динамо» оступилось в игре с «Александрией»
В 27-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Александрию". Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Валерия Лучкевича.
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Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
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Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева
Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза летчика Александра Медведева.
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Армия и оружие
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Обновлено в 11:40
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Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря
«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — заявил он.
Обновлено в 10:28
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США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
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В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Крыму ребенка на воздушном шаре чуть не унесло ветром в море
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
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«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ
«Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
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«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
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Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва в эфире радиостанции Radiosei заявил, что продлил контракт с клубом до 2022 года.
Обновлено в 05:12
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Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Как пишет The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, Кэтрин мечтает о том, чтобы родить еще одного ребенка.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
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Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
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Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
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Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16