Футбол
«Мордовия» на своем поле обыграла «Ротор»Sportbox.RU 10:05
|62′
Артем Попов
Филипп Дворецков
|76′
«Мордовия» на своем поле обыграла «Ротор» в матче 35-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол на 76-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Филипп Дворецков.
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