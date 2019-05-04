Футбол
«Мордовия» минимально обыграла «Ротор»Евро-футбол.ру 10:02
|62′
Артем Попов
Филипп Дворецков
|76′
В 35-м туре ФНЛ "Мордовия" играла с "Ротором". Команда из Саранска борется за выживание и билась за три очка.
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