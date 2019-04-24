«Мордовия» и «Факел» разошлись миром в матче ФНЛProstoProSport 13:24

Футболисты «Мордовии» сыграли вничью с «Факелом» в домашнем матче 33-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 1:1. Первый гол в поединке забили гости, и сделал это Иван Олейников.

«Мордовия» и «Факел» разошлись миром в матче ФНЛ

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