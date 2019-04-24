«Мордовия» и «Факел» поделили очкиЕвро-футбол.ру вчера в 12:56

В Первенстве ФНЛ сыгран ещё один матч 33-го тура. Команды из нижней части таблицы провели упорный поединок, "Мордовия" после сухой первой трети противостояния пропустил мяч от Ивана Олейникова. Коллектив из Саранска отыгрался на 65-й минуте стараниями Руслана Мухаметшина - 1:1.

Политика В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов вызваны в национальную команду, которая примет участие в чемпионате мира-2019.

Политика Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Общество В России впервые наказали человека за оскорбление президента Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.

Религия Православные христиане отмечают Чистый четверг Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

Музыка Пугачева поблагодарила Серебренникова Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.

Политика Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.

Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Шоу-бизнес У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.

Экономика Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Политика Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Политика Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.

Происшествия Карлоса Гона вновь выпустят из тюрьмы под залог Суд в столице Японии — Токио — принял решение во второй раз выпустить под залог экс-главу французско-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает The Washington Post.

Армия и оружие Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.