Футбол

«Мордовия» дома проиграла «Нефтехимику»ProstoProSport 11:53

Мордовия — Нефтехимик
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
27′
Denis Makarov
«Мордовия» дома уступила «Нефтехимику» в матче первого тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 27-й минуте с пенальти забил Денис Макаров.
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