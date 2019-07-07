Футбол
«Мордовия» дома проиграла «Нефтехимику»ProstoProSport 11:53
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
|27′
Denis Makarov
«Мордовия» дома уступила «Нефтехимику» в матче первого тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 27-й минуте с пенальти забил Денис Макаров.
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«Нефтехимик» обыграл «Мордовию», одержав пятую гостевую победу в первом туре ФНЛ
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