Футбол
«Мордовия» уступила «Нефтехимику» в матче ФНЛЧемпионат 11:53
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
|27′
Denis Makarov
В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги саранская "Мордовия" уступила нижнекамскому "Нефтехимику" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Саранске на стадионе "Старт". Обслуживал матч московский арбитр Алексей Матюнин, которому помогали Дмитрий Чельцов (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь).
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