Футбол
«Мордовия Арена» получила сертификат соответствия от РФСRT на русском 03:55
Футбольный стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил от Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории требований. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу управляющей компании стадиона.
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Армия и оружие
Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200
Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Дагестане задержан министр экономики республики
По данным источника «Интерфакса», Османа Хазбулатова сняли с самолета, когда он пытался покинуть Дагестан, и задержали на двое суток.
Обновлено в 04:46
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено вчера в 07:42
Технологии
Group-IB проверит результаты голосования шоу «Голос. Дети»
Другой задачей Group-IB станет анализ данных по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Наука
Дрон впервые доставил почку для трансплантации
Университет Мэриленда, сообщает что почку доставили в специальном контейнере на беспилотном аппарате, в котором соблюдаются необходимые для его сохранения условия.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 04:38
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Наука
Самонаводящийся катетер поможет оперировать сердце
Обновлено в 00:09
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Сама Алсу продолжает хранить молчание и не выходит на связь ни с журналистами, ни с поклонниками.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко о «святом украинском гражданстве»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве».
Обновлено в 01:14
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию в Московской области и задержали с поличным ее организатора, сообщает пресс-служба силовиков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 04:28
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом
Обновлено в 03:12
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11