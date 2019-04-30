Футбол
«Мордовия-Арена» получила от РФС сертификат соответствияREGNUM 05:06
Сертификат соответствия высшей категории требований получил от Российского футбольного союза (РФС) стадион «Мордовия-Арена» в Саранске.
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Авто
Появились первые изображения новой LADA Granta Sport
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский и Порошенко отреагировали на официальные итоги выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского отреагировали на официальное оглашение результатов выборов.
Обновлено в 08:33
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Футбол
Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова
Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество
ПФР объяснил, как ветеранам будут выплачивать по 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено в 07:38
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Театры
«Золотую маску» предложили показывать в омском ТЮЗе и «Арлекине»
Директор драмтеатра предложил серьезно расширить программу театрального фестиваля. Для этого могут задействовать Музтеатр, ТЮЗ и «Арлекин».
Обновлено в 07:09
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка
В преддверии майских праздников Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мясо для шашлыка, сообщает Newinform.
Обновлено в 08:44
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Месси получит правительственную награду Каталонии
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» требует от «Курганмашзавода» более 5,3 млрд рублей
АО «Рособоронэкспорт» 26 апреля 2019 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Курганмашзавод» с требованием более 5,3 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 05:55
Игры
Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах
Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота
Обновлено в 07:45
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Футбол
Годин в мае объявит об уходе из «Атлетико»
Пресса сообщает, что капитан «Атлетико» Диего Годин объявит об уходе из клуба 12 мая.
Обновлено в 07:23
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Футбол
Дзюба рассказал о серьёзности полученной травмы
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о степени повреждения, которое он получил в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 09:04
Авто
В России прекратились продажи моделей Audi TT и Audi R8
По информации «Автостата», в прошлом году в России владельцами экземпляра Audi TT стали более 100 человек, а Audi R8 приобрели всего семь россиян.
Обновлено в 00:33