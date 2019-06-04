Экономика

Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»Ведомости 10:15

В апреле «Севергрупп» стала крупнейшим владельцем сети гипермаркетов: она купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) суммарно за $729 млн. Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18.
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с чего всё началось
ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте
 компании.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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