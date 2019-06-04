Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»Ведомости 10:15

с чего всё началось

В апреле «Севергрупп» стала крупнейшим владельцем сети гипермаркетов: она купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) суммарно за $729 млн. Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

Гаджеты Гендиректор не считает Apple монополией Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Шоу-бизнес Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.

Общество Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.

Хоккей Канадский хоккеист Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре» Бывший игрок хабаровского «Амура» Дэвид Линг рассказал о некоторых нюансах работы с судьями в клубе.

Энергетика «Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе» Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.

Спорт Анна и Сергей Семак снова женятся Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».

Политика НАТО призвал Россию спасти ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теннис В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.

Финансы Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Футбол Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова Сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стал тренер "Зенита" Сергей Семак.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Экономика Китайский бизнес может перенести производство в РФ Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Общество В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством» Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.

Футбол «Лион» опроверг соглашение с «Реалом» по Менди Французский "Лион" в соцсетях опроверг договоренность с мадридским "Реалом" по трансферу защитника Ферлана Менди.