Экономика
Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»Ведомости 10:15
В апреле «Севергрупп» стала крупнейшим владельцем сети гипермаркетов: она купила 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) суммарно за $729 млн. Глобальная депозитарная расписка ритейлера была оценена в $3,6, акция – в $18.
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с чего всё началось
ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте компании.Коммерсантъ12:12
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Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
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Обновлено в 13:07
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
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Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Происшествия
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Политика
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Шоу-бизнес
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Общество
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Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
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Канадский хоккеист Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре»
Бывший игрок хабаровского «Амура» Дэвид Линг рассказал о некоторых нюансах работы с судьями в клубе.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Названа мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы
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Наука
Губки накапливают ДНК морских видов
Обновлено в 06:51
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Спорт
Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Политика
НАТО призвал Россию спасти ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:45
Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 14:46
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
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Футбол
Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова
Сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стал тренер "Зенита" Сергей Семак.
Обновлено в 13:36
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Экономика
Китайский бизнес может перенести производство в РФ
Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
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Обновлено в 07:40
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
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Общество
В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»
Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Лион» опроверг соглашение с «Реалом» по Менди
Французский "Лион" в соцсетях опроверг договоренность с мадридским "Реалом" по трансферу защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 16:34
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Политика
В Китае впервые запустят спутники с морского космодрома
Китай планирует осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы в среду, сообщил американский специализированный сайт Spaceflight Now.
Обновлено в 16:50