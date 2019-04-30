Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»РБК 08:23
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы. Цена предложения и его условия объявлены и являются окончательными, уточнила представитель «Севергрупп».
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Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота
Обновлено в 07:11
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Автоспорт
Гран-при Италии продлил контракт с «Формулой-1» до 2024 года
Автомобильный клуб Италии и руководство «Формулы-1» договорились о проведении Гран-при Италии в Монце до 2024 года.
Обновлено в 10:06
Общество
Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе
Сообщалось, что работникам завода в обязательном порядке было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Харингтон не поддержал недовольство поклонников и предположил, почему такой финал всё-таки выглядит логичным.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 07:05
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Хоккей
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая
«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
В комментарии журналу Forbes Линник заявил, что "общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно".
Обновлено в 09:04
Общество
На Avito выставили мозаичное панно со строящихся станций метро
На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже мозаичного панно из смальты «Афганистан».
Обновлено в 08:23
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единой пошлиной
В АКИТ напомнили, что иностранные фирмы не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать свой товар, то есть имеют более привилегированное положение по сравнению с российскими.
Обновлено в 01:56
Экономика
Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое
«Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Кино
Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Транспорт
В Москве прогнозируют дачные пробки
Обновлено в 05:13
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52