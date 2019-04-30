Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»РБК 08:23
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы. Цена предложения и его условия объявлены и являются окончательными, уточнила представитель «Севергрупп».
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Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Не предавайте «Спартак». Пресс-атташе москвичей обратился к болельщикам
Исполняющий обязанности пресс-атташе «Спартака» Филипп Папенков обратился к болельщикам красно-белых, призывая их не отказываться от команды.
Обновлено в 06:48
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР
Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе на мине, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Приговор Кокорину могут вынести 8 мая
Обновлено в 08:23
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Главы МИД России и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме
Главы МИД РФ и Кабо-Верде Сергей Лавров и Луиш Фелипе Тавареш подписали соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан двух стран, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Политика
Германия «протащила» «Северный поток – 2» в ЕС, заявила автор доклада
"Германия, в конце концов, протащила этот трубопровод, хотя многие в ЕС не хотели этого", — заявила Кацемих.
Обновлено в 07:10
Игры
Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах
Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Политика
Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота
Обновлено в 07:11
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Культура
Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
Обновлено в 06:46
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55