Экономика

Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»РБК 08:23

«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы. Цена предложения и его условия объявлены и являются окончательными, уточнила представитель «Севергрупп».
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Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»

РБК08:23

«Севергрупп» закрыла сделку по покупке 42% ритейлера «Лента» за $729 млн

Интерфакс06:13

«Севергрупп» завершает покупку GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР

ТАСС03:19

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Фонтанка.Ру04:26

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Коммерсантъ03:32

«Севергрупп» Мордашова закрыла сделку по покупке «Ленты»

Ведомости04:26

«Севергрупп» завершает приобретение GDR «Ленты» у TPG и ЕБРР, объявила оферту миноритариям

ПРАЙМ02:57
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Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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