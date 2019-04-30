Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»РБК 08:23
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы. Цена предложения и его условия объявлены и являются окончательными, уточнила представитель «Севергрупп».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Минобороны Венесуэлы заявило о верности военных Мадуро
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок
Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в ранее установленный срок, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Хоккей
Свечников может вернуться в состав «Каролины»
Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не играл в плей-офф.
Обновлено в 13:45
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Сухорукова
Руководство Театра имени Моссовета приняло решение отменить ближайшие спектакли с участием Народного артиста России Виктора Сухорукова в связи с его болезнью.
Обновлено в 14:27
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Интернет
Facebook представила новый дизайн соцсети
Facebook представила новый дизайн социальной сети, сообщили представители компании на конференции для разработчиков, передает The New York Times.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Инсайдер показал защитное стекло для смартфонов OnePlus 7 Pro и OnePlus 7
Инсайдер в социальной сети показал защитное стекло еще непредставленного OnePlus 7 Pro и OnePlus 7. Эти аппараты получат экраны без вырезов, но если в старшей версии экран получит скругленные края, то в OnePlus 7 такого не будет.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин сменил посла России в Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.
Обновлено в 14:17
Экономика
Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»
Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Космос
Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени
Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Российские военные корабли подошли к границам Латвии
Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек
«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Спорт
WADA отправило образцы из московской лаборатории за пределы России
На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилось сообщение, что из московской антидопинговой лаборатории были извлечены 2 262 образца.
Обновлено в 14:00