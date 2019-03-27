Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»Ведомости вчера в 04:26

По словам источника, близкого к одному из инвестиционных банков, в случае сделки миноритариям может быть объявлена оферта. На закрытие торгов в Лондоне 26 марта одна расписка «Ленты» стоила $3,33. Таким образом, пакет TPG в «Ленте» может стоить около $547 млн.
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Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.
Ведомостивчера в 04:26

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СМИ: ЕБРР может продать «Севергрупп» Мордашова акции «Ленты»

ПРАЙМ01:52

СМИ узнали об интересе Мордашова к покупке доли в гипермаркетах «Лента»

РБКвчера в 03:19

Что нового может дать «Ленте» Алексей Мордашов

Ведомостивчера в 16:31

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова заинтересовалась покупкой «Ленты». Она претендует на треть компании

Фонтанка.Рувчера в 05:04

TPG Group ведет переговоры о продаже 34,13% в «Ленте» компании Мордашова

ТАССвчера в 04:45

«Лента» подтвердила переговоры о продаже доли TPG Group компании «Севергрупп»

Rambler News Serviceвчера в 03:58

Акционеры распутывают «Ленту»

Коммерсантъвчера в 15:11
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Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

Пентагон: американский эсминец-«невидимка» прибыл на Аляску

Официальный представитель ВМС страны Клинт Рэмсден отказался ранее отвечать на вопрос журналистов о том, есть ли у Пентагона планы впоследствии отправить данный корабль в учебный поход на территорию Арктики.
Обновлено в 02:41
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ спущена на воду в Петербурге

В Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 28 марта на воду спустили первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенную для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский".
Обновлено в 04:45
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet Niva

На автомобильном портале drom.ru появились первые фотографии интерьера обновленного отечественного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Общество

На сцене пленарного заседания КЭФ заработала молодежная площадка

Обновлено в 01:05
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

В Одессу придут два корабля НАТО

Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Экономика

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

В России миллионам женщин могут продлить рабочий день

Работающим в сельской местности женщинам предложили увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Энергетика

На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»

Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы

Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
Обновлено вчера в 14:21
Кино

Анджелина Джоли может сняться в фильме от Marvel

Голливудская дива планирует сыграть роль в кино от режиссера Хлоя Чжао Американская актриса, обладательница премии "Оскар", режиссер и сценарист Анджелина Джоли ведет переговоры о том, чтобы пополнить число актрис киновселенной Marvel, сообщает Regnum.
Обновлено в 03:49
Политика

Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Авто

Aurus показал тизер своего спорткара

Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.
Обновлено в 02:31
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Общество

Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ

Обновлено в 03:44
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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