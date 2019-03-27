Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»Ведомости 04:26

По словам источника, близкого к одному из инвестиционных банков, в случае сделки миноритариям может быть объявлена оферта. На закрытие торгов в Лондоне 26 марта одна расписка «Ленты» стоила $3,33. Таким образом, пакет TPG в «Ленте» может стоить около $547 млн.
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Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.
Ведомости04:26

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Мордашов заинтересовался «Лентой»

News.ru06:10

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова заинтересовалась покупкой «Ленты». Она претендует на треть компании

Фонтанка.Ру05:04

«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»

Коммерсантъ02:49

«Лента» подтвердила переговоры о продаже доли TPG Group компании «Севергрупп»

Rambler News Service03:58

СМИ узнали об интересе Мордашова к покупке доли в гипермаркетах «Лента»

РБК03:19

TPG Group ведет переговоры о продаже 34,13% в «Ленте» компании Мордашова

ТАСС04:45

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Ведомости04:26
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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