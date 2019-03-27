Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»Ведомости 04:26
По словам источника, близкого к одному из инвестиционных банков, в случае сделки миноритариям может быть объявлена оферта. На закрытие торгов в Лондоне 26 марта одна расписка «Ленты» стоила $3,33. Таким образом, пакет TPG в «Ленте» может стоить около $547 млн.
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Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.Ведомости04:26
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«Лента» подтвердила переговоры о продаже доли TPG Group компании «Севергрупп»
Rambler News Service03:58
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