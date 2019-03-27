Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»Ведомости 04:26

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.

с чего всё началось

По словам источника, близкого к одному из инвестиционных банков, в случае сделки миноритариям может быть объявлена оферта. На закрытие торгов в Лондоне 26 марта одна расписка «Ленты» стоила $3,33. Таким образом, пакет TPG в «Ленте» может стоить около $547 млн.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Экономика В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Происшествия Андрей Малахов подвёл итоги экспедиции на перевал Дятлова Сегодня, 26 марта, на канале "Россия 1" вышел второй выпуск программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, посвящённый перевалу Дятлова.

Происшествия В США экстренно приземлился Boeing 737 Max из-за проблем с двигателем В американском аэропорту Орландо во Флориде совершил экстренную посадку лайнер Boeing 737 Max. Причиной стали проблемы с двигателем.

Армия и оружие Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.

Экономика «Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате «Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.

Экономика В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Хоккей КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.

Происшествия Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.

Политика Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.

Политика Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Армия и оружие Французские ВМС перехватили судно с почти 800 кг кокаина Около 800 кг кокаина было обнаружено на борту судна, перехваченного в ходе международной операции в международных водах в районе Никарагуа.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Происшествия В головном офисе Swedbank идут обыски В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.

Армия и оружие В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один человек Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

Политика ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Политика Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17 Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.

Происшествия СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.

Культура Мединский объединил Александринский и Волковский театры Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.

Общество Детский омбудсмен Петербурга предложила ввести в школах вторую смену Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова в ходе ежегодного доклада перед Законодательным Собранием предложила ввести в школах города вторые смены из-за переполненности классов.

Общество Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Шоу-бизнес Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.