Мордашов может купить долю в «Ленте»Моллы.Ru вчера в 03:09

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента». Об этом «Ведомостям» рассказали инвестиционный банкир, два портфельных инвестора и источник, близкий к одному из инвестиционных банков.

с чего всё началось

Российский бизнесмен Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали» и миллиардер, рассматривает возможность покупки доли в бизнесе розничной торговой сети «Лента», сообщают «Ведомости» со ссылкой на портфельных инвесторов и инвестиционных банкиров.

Мордашов может купить долю в «Ленте»

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