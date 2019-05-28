Экономика
Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»ТАСС 11:04
Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко. Ранее стало известно, что доля "Севергрупп" в ретейлере превысила 50%.
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Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Обновлено в 08:13
Происшествия
Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории
Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:09
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика
Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии
«Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Политика
Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей
Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Обновлено в 10:17
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Технологии
МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза
В первом квартале 2019 года провайдер #CloudMTS в четыре раза увеличил выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в семь с половиной раз.
Обновлено в 07:43
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов
Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Общество
Первый мэр-трансгендер избран в Италии
Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Здоровье
В Орле сделали сложнейшую операцию новорожденному из Курска
Малыша привезли в Орел в возрасте 11 дней. В НКМЦ им. Круглой мальчику сделали костно-пластическую трепанацию с полным удалением гематомы.
Обновлено в 09:22
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Культура
В «Зарядье» пройдет фестиваль театральных школ стран БРИКС
На сцене амфитеатра в московском парке «Зарядье» с 28 мая по 5 июня пройдет третий Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине
По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.
Обновлено в 11:19
Спорт
Стали известны восемь городов ЧМ-2022 по волейболу в России
Матчи будут проходить в десяти российских городах — еще два города, которые примут игры, буду названы в следующем году.
Обновлено в 11:18
Единоборства
Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00