Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»ТАСС 11:04

Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко. Ранее стало известно, что доля "Севергрупп" в ретейлере превысила 50%.

Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»

Происшествия Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Политика Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии «Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Политика Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.

Политика Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.

Технологии МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза В первом квартале 2019 года провайдер #CloudMTS в четыре раза увеличил выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в семь с половиной раз.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Общество Первый мэр-трансгендер избран в Италии Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.

Гаджеты Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

Здоровье В Орле сделали сложнейшую операцию новорожденному из Курска Малыша привезли в Орел в возрасте 11 дней. В НКМЦ им. Круглой мальчику сделали костно-пластическую трепанацию с полным удалением гематомы.

Футбол Кононов остался главным тренером «Спартака» В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".

Культура В «Зарядье» пройдет фестиваль театральных школ стран БРИКС На сцене амфитеатра в московском парке «Зарядье» с 28 мая по 5 июня пройдет третий Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.

Политика Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Происшествия В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.

Спорт Стали известны восемь городов ЧМ-2022 по волейболу в России Матчи будут проходить в десяти российских городах — еще два города, которые примут игры, буду названы в следующем году.