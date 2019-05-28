Экономика

Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»ТАСС 11:04

2 фото
Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко. Ранее стало известно, что доля "Севергрупп" в ретейлере превысила 50%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мордашов и экс-глава «Утконоса» вошли в совет директоров «Ленты»

Rambler News Service11:09

Мордашов вошел в совет директоров «Ленты»

Finam.Ru10:25

Алексей Мордашов вошел в состав Совета директоров «Ленты»

АБН10:57

Алексей Мордашов вошел в совет директоров ритейлера «Лента»

Интерфакс10:41

Мордашов и экс-глава «Утконоса» Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»

ПРАЙМ10:28

В совет директоров «Ленты» вошли Алексей Мордашов и экс-глава «Утконоса» Максим Бахтин

DP.RU10:51

Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»

ТАСС11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика

Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Обновлено в 09:37
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Обновлено в 08:13
Происшествия

Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:09
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Саратовской области задержан напавший на девочку с топором подросток

Обновлено в 05:40
Политика

Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии

«Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика

Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками

По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Политика

Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей

Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Экономика

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Обновлено в 10:17
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Технологии

МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза

В первом квартале 2019 года провайдер #CloudMTS в четыре раза увеличил выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в семь с половиной раз.
Обновлено в 07:43
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов

Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

«Сахалин» не пустил «Иртыш» в ФНЛ, «Балтика» сохранила прописку в лиге

Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости

Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Общество

Первый мэр-трансгендер избран в Италии

Первый в Италии мэр-трансгендер был избран в ходе административных выборов, состоявшихся в Тромелло.
Обновлено в 07:19
Гаджеты

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Здоровье

В Орле сделали сложнейшую операцию новорожденному из Курска

Малыша привезли в Орел в возрасте 11 дней. В НКМЦ им. Круглой мальчику сделали костно-пластическую трепанацию с полным удалением гематомы.
Обновлено в 09:22
Футбол

Кононов остался главным тренером «Спартака»

В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Культура

В «Зарядье» пройдет фестиваль театральных школ стран БРИКС

На сцене амфитеатра в московском парке «Зарядье» с 28 мая по 5 июня пройдет третий Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.
Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине

По версии следствия, 22 мая 2019 года в отдел полиции № 1 (ул. Героя Смирнова, 59) в Нижнем Новгороде за появление в общественном месте в состоянии опьянения была доставлена 41-летняя женщина.
Обновлено в 11:19
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Спорт

Стали известны восемь городов ЧМ-2022 по волейболу в России

Матчи будут проходить в десяти российских городах — еще два города, которые примут игры, буду названы в следующем году.
Обновлено в 11:18
Единоборства

Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной

Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное