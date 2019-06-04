Мордашов довел долю в «Ленте» до 78,7%Агентство новостей розничной торговли вчера в 10:07

с чего всё началось

Доля металлурга-миллиардера Алексея Мордашова в продуктовом ритейлере "Лента" достигла 78,73%, сообщила во вторник его компания "Севергрупп".

Мордашов довел долю в «Ленте» до 78,7%

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Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

Политика Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Общество Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.

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