Экономика

Мордашов довел долю в «Ленте» до 78,7%Агентство новостей розничной торговли вчера в 10:07

Доля металлурга-миллиардера Алексея Мордашова в продуктовом ритейлере "Лента" достигла 78,73%, сообщила во вторник его компания "Севергрупп".
Читать в источнике
с чего всё началось
ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте
 компании.
Коммерсантъвчера в 12:12

Подробнее о событии

«Лента»: оферта закрыта - в свободном обращении остается 20,3% акций

ПРАЙМ03:32

Севергрупп получила 78,73% в Ленте по итогам оферты

Retail & Loyaltyвчера в 10:37

«Севергрупп» Мордашова получила 78,73% в «Ленте»

Коммерсантъвчера в 12:12

Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

РБКвчера в 11:16

«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 78,7% по итогам оферты

Интерфаксвчера в 10:25

«Севергрупп» завершила выкуп бумаг «Ленты» у миноритариев, доведя свою долю почти до 80%

Retailer.ruвчера в 12:26

Мордашов завершил скупку бумаг у миноритариев сети «Лента»

Ведомостивчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Авто

Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре

Известно, что новое поколение кроссовера построено на платформе GA-K с архитектурой TNGA, а его дизайн продолжает стилистику нового RAV4 в европейской версии.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка приложений

Разработчики приложений для устройств Apple Inc. подали судебный иск в отношении компании, обвинив ее в монополизации рынка приложений.
Обновлено в 04:31
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»

35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет.
Обновлено в 04:46
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Политика

Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы

Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Общество

В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы

Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Начальник станции Томск-1 задержан по подозрению в получении взятки

Оперативники томского управления ФСБ задержали начальника железнодорожной станции Томск-1 и его заместителя по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин

Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.
Обновлено в 03:30
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Общество

СК возбудил дело после отказа турбазы принимать детей с ВИЧ

СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за отказа сотрудников местной турбазы разместить детей с ВИЧ, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:46
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Политика

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Политика

Оппозиционеры на Украине объединятся

Единый список должен будет возглавить оппозиционер Юрий Бойко, а 5 июня состоится "объединительный съезд".
Обновлено в 02:25
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила провокационный клип

Группа "Ленинград" представила клип на песню "i_$uss". Видео опубликовано на канале коллектива в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 04:21
Общество

Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета

Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Технологии

Результаты ЕГЭ можно будет узнать «ВКонтакте»

На сайте "ВКонтакте" запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети.
Обновлено в 04:40
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное