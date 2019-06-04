Мордашов довел долю в «Ленте» до 78,7%Агентство новостей розничной торговли вчера в 10:07

с чего всё началось

Доля металлурга-миллиардера Алексея Мордашова в продуктовом ритейлере "Лента" достигла 78,73%, сообщила во вторник его компания "Севергрупп".

Мордашов довел долю в «Ленте» до 78,7%

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Происшествия Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.

Происшествия Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Политика В России начнут разработку аналога «Мистраля» Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.

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Экономика Уволенный из «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на новую работу Бывший руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон».

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Экономика «Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".

Экономика Инвестиции в золото освободят от НДС В правительство России внесен законопроект, который освобождает инвестиции в золото от налога на добавленную стоимость (НДС), рассказали «Известиям» в Министерстве финансов.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.

Политика В Госдуме назвали слова Зеленского о СП-2 попыткой сохранить транзит Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

Политика Северная Корея попросила у Вьетнама 300 тысяч тонн продуктов в долг 300 тысяч тонн различного продовольствия предоставит Вьетнам КНДР. Помощь Вьетнам окажет не безвозмездно, а в долг.