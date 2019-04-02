Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Происшествия В аэропорту Кольцово произошла перестрелка По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.

Происшествия Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.

Здоровье Кемеровские хирурги научились удалять злокачественные опухоли с лица «Метод применяется при больших опухолях, когда они занимают несколько отделов, когда удаляется значительная часть лица, челюсти и образуется большой дефект, который нужно закрыть, тогда выполняется реконструктивная пластика за счет здоровых тканей пациента», — цитирует ТАСС заведующего отделением опухолей головы и шеи кемеровского областного онкодиспансера Илью Васильченко.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.

Происшествия Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.

Происшествия Сообщения о взрыве в Пушкине на территории колледжа не подтвердились Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге.

Общество Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Политика Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита» В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».

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Финансы Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5% Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян «злобными уродцами» Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.

Футбол Моуриньо назвал клуб, в котором согласился бы работать Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Баварию». В этой стране я ещё не работал.

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Кино Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.

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Армия и оружие Американский бомбардировщик заметили у границ России Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.