Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Интернет Социальная сеть Google+ прекратила свое существование Сегодня, второго апреля, компания Google официально прекращает деятельность социальной сети Google+.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Происшествия После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.

Политика Президент Алжира ушел в отставку В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.

Происшествия В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».

Экономика Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.

Происшествия В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие» Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Политика Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Херандо Антонио Гуайдо Маркеса, передает РИА «Новости».

Экономика Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.

Политика Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Авто Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.

Политика Фарион требует посадить Зеленского за русский язык Украинский политик Ирина Фарион раскритиковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот обращался к избирателям на русском языке.

Общество Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.