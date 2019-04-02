Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20
Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
Читать в источнике
Оценить35
Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБКвчера в 17:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Обновлено в 08:29
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Интернет
Социальная сеть Google+ прекратила свое существование
Сегодня, второго апреля, компания Google официально прекращает деятельность социальной сети Google+.
Обновлено в 10:34
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия
После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело
Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.
Обновлено в 10:45
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Экономика
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Футбол
Милан — Удинезе 1:1
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Футбол
Матч за Суперкубок России состоится на стадионе «ВТБ Арена»
Обновлено в 15:16
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено в 05:45
Политика
Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо
Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Херандо Антонио Гуайдо Маркеса, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Экономика
Минфин назвал пенсионеров главной угрозой для бюджета России
Министерство финансов опубликовало прогноз до 2036 года, согласно которому главным риском для бюджета остается старение населения.
Обновлено в 06:47
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Футбол
Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»
Обновлено в 09:47
Политика
Фарион требует посадить Зеленского за русский язык
Украинский политик Ирина Фарион раскритиковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот обращался к избирателям на русском языке.
Обновлено в 14:21
Общество
Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Футбол
VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России
Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".
Обновлено в 13:21