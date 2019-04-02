Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
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Алексей Мордашов
Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала
 пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
РБКвчера в 17:10

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Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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