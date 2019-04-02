Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.

Шоу-бизнес Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.

Музыка Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.

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Политика Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Культура Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.

Политика В штабе Зеленского назвали условие дебатов с Порошенко В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко могут состояться, если позволит график Зеленского как художественного руководителя студии «Квартал 95».

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Экономика В России могут появиться пять новых налогов Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Кино Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице Семья Юлии Началовой не поддержала инициативу снять фильм об артистке, подчеркнув, что у родителей певицы есть свои идеи по поводу того, как сохранить светлую память о дочери.

Футбол Хеккинг покинет менхенгладбахскую «Боруссию» по окончании сезона Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Дитер Хеккинг покинет команду грядущим летом.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

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Политика Украина начала укреплять границу с Россией Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.

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