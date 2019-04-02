Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Футбол Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.

Армия и оружие Юрия Яшина назначили командующим Восточным округом войск Росгвардии "В соответствии с Указом Президента РФ от 1 апреля 2019 года назначены: генерал-лейтенант Яшин Юрий Викторович – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наука Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Политика Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов на Украине прошел необъективно.

Здоровье Микробиологи предложили запретить дельфинотерапию Дельфинотерапия может навредить как человеку, так и животному, а потому ее необходимо запретить, заявила доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. Скрябина Татьяна Денисенко.

Происшествия Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

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Происшествия Сообщения о взрыве в Пушкине на территории колледжа не подтвердились Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге.

Происшествия Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.

Происшествия СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась с мужем Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

Авто Hyundai и Kia горят как спички: NHTSA расширяет расследование Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.

Происшествия Племянницу Скрипаля побили в Ярославле Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.

Армия и оружие США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.

Общество Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова Московский городской суд вернул материалы дела об алиментах футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова в Никулинский суд.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Футбол Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“» Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.

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