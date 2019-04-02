Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20
Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
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Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБКвчера в 17:10
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Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в Россию
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Юрия Яшина назначили командующим Восточным округом войск Росгвардии
"В соответствии с Указом Президента РФ от 1 апреля 2019 года назначены: генерал-лейтенант Яшин Юрий Викторович – командующим Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 08:06
Наука
Ученые рассказали о новой опасности алкоголя для детей и подростков
Опыты на обезьянах показали, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов на Украине прошел необъективно.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Микробиологи предложили запретить дельфинотерапию
Дельфинотерапия может навредить как человеку, так и животному, а потому ее необходимо запретить, заявила доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. Скрябина Татьяна Денисенко.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Сообщения о взрыве в Пушкине на территории колледжа не подтвердились
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 08:12
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы
Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Авто
Hyundai и Kia горят как спички: NHTSA расширяет расследование
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Футбол
Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Общество
Мосгорсуд вернул материалы дела об алиментах футболиста Глушакова
Московский городской суд вернул материалы дела об алиментах футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова в Никулинский суд.
Обновлено в 06:50
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Футбол
Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.
Обновлено в 06:59
Политика
Депутаты приняли отставку курского мэра
Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
Обновлено в 06:38
Общество
Криминальный авторитет «Таро» досрочно выйдет на свободу
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как "Таро", освободится из колонии через неделю, после этого его сразу вышлют из России, следует из документов Соль-Илецкого суда Оренбургской области.
Обновлено в 05:30