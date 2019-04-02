Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Происшествия Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

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Политика Иностранцам разрешили высаживаться в портах Арктики Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет высаживаться на берег иностранным туристам в нескольких портах Арктики и Дальнего Востока для осмотра достопримечательностей, передает ТАСС.

Здоровье Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.

Экономика Минфин объяснил идею введения новых налогов Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.

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ЖКХ В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии "Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.

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Политика Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.

Армия и оружие Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану» Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.

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