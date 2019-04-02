Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20
Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
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Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБКвчера в 17:10
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Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море
«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Иностранцам разрешили высаживаться в портах Арктики
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет высаживаться на берег иностранным туристам в нескольких портах Арктики и Дальнего Востока для осмотра достопримечательностей, передает ТАСС.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Минздрав предложил ввести новые правила реабилитации детей и взрослых
Новые проекты Минздрава, посвященные реабилитации, были вынесены на общественное обсуждение в феврале и марте и вызвали серьезную критику.
Обновлено в 08:00
Футбол
Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»
Обновлено в 09:47
Экономика
Минфин объяснил идею введения новых налогов
Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс.
Обновлено в 07:29
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33
Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено в 03:58
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Политика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
Обновлено в 05:40
Политика
Лавров допустил дополнения Минских соглашений
Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.
Обновлено в 10:54
Политика
Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей
Депутаты Госдумы 2 апреля во втором чтении приняли три поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многодетные семьи в России смогут получить льготы уже в текущем году.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 3:0 (2-й период)
Обновлено в 09:33
Футбол
Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте
Обновлено в 10:16
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53