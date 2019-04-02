Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20
Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
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Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБКвчера в 17:10
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Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Финансы
Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года
Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Наука
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Энергетика
«Новатэк» заключил первые соглашения на поставку газа с «Арктик СПГ 2»
«Новатэк» заключил соглашения с трейдинговой компанией Vitol и испанской энергетической компанией Repsol о поставке сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ 2» и других проектов, сообщает компания.
Обновлено в 04:56
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Здоровье
В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT
Промежуточный доклад о причинах падения частного самолета Epic-LT в Германии будет готов в течение двух месяцев, заявил представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий ФРГ.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста
В нидерландском Зейсте на одной из улиц было обнаружено взрывное устройство. Об этом пишет Hartvannederland.nl.
Обновлено в 05:08
Политика
Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом
Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Космос
На архивных снимках NASA обнаружили лунный город с башней
Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте снимки лунной поверхности, найденные в архивах NASA.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Авто
В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4
Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Авто
Kia назвала стоимость нового ProCeed в России
Корейский автопроизводитель назвал стоимость нового Kia ProCeed, продажи новинки стартуют в России уже в конце текущего месяца.
Обновлено в 04:23
Политика
Болтон напомнил Китаю о готовности США защищать Тайвань
США намерены защищать Тайвань от действий Пекина, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 20:36
Технологии
Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией
В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59