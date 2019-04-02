Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
Читать в источнике
Алексей Мордашов
Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала
 пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
РБКвчера в 17:10

Подробнее о событии

«Севергрупп» Алексея Мордашова договорилась о покупке 42% «Ленты»

Интерфакс01:26

«Севергрупп» договорилась о покупке 42% ретейлера «Лента»

ТАССвчера в 17:30

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

РБКвчера в 18:20

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

Коммерсантъвчера в 17:43

Алексей Мордашов приобретет кусочек «Ленты». «Севергрупп» договорилась о выкупе 41,91% акций ретейлера

Фонтанка.Рувчера в 17:37

«Севергрупп» договорилась о покупке 42% ретейлера «Лента»

News.ruвчера в 18:31

Мордашов договорился о покупке доли в сети гипермаркетов «Лента» за $730 млн

Ведомостивчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Культура

Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек

В Омске двое молодых людей напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 04:26
Музыка

Военный оркестр из Белоруссии покажет новую программу на «Спасской башне»

Одним из участников фестиваля "Спасская башня" в 2019 году станет образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Республики Беларусь, который покажет новую программу, сообщили РИА Новости во вторник организаторы фестиваля.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Политика

После обработки 70% бюллетеней лидирует Зеленский

Обновлено вчера в 05:20
Общество

Навальный пустил слух о том, что на него подал иск Евгений Пригожин

В пресс-службе компании «Конкорд» сообщили, что на оппозиционера подал иск комбинат «Московский школьник», к которому Пригожин не имеет никакого отношения.
Обновлено в 00:19
Кино

Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой

55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Технологии

Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Интернет

Cloudflare создала новый высокоскоростной VPN

Специалистами компании Cloudflare презентована программа WARP, которая является бесплатным и высокоскоростным VPN-сервисом.
Обновлено в 02:07
Здоровье

Свиной грипп продолжает распространяться в Кузбассе

Этиологический фактор выявлен в 27 случаях, при этом у 12 больных причиной заболевания явились вирусы гриппа А/H3N2 (свиной грипп), сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

На Урале прошли учения с применением систем залпового огня «Ураган»

Обновлено в 03:51
Здоровье

Мужчина всю жизнь избегал солнечного света из-за редкой болезни

Из-за редкого наследственного заболевания солнечный свет стал смертельно опасен для жителя британского города Кингстон-апон-Халл.
Обновлено в 02:29
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Помпео рассказал о пожеланиях США в сотрудничестве с Россией

«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что мы всегда ищем и искали любые возможности, чтобы найти представляющие взаимный интерес сферы, в которых мы могли бы работать с Россией», — заявил госсекретарь США.
Обновлено в 03:36
Авто

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее

Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Общество

Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

Обновлено в 02:58
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное