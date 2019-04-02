Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.

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Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Здоровье Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.

Происшествия Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.

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Происшествия В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

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