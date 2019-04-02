Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК 18:20

с чего всё началось

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Происшествия Системный сбой в США стал причиной отмены авиарейсов Ошибка в компьютерной программе стала причиной задержки рейсов ряда крупных американских авикомпаний.

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Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

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