Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК вчера в 18:20

Еще 7,47% структура Алексея Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития. Согласно сообщению «Севергрупп» бумаги будут приобретаться по $3,6 за депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки с крупнейшими акционерами составит примерно $729 млн.
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с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала
 пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
РБКвчера в 17:10

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«Лента» прекращает buy back, с начала программы выкупила 4,55 млн GDR на 980,8 млн руб

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Ведомостивчера в 17:15

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Коммерсантъвчера в 17:43

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ТАССвчера в 17:30

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

РБКвчера в 18:20
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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