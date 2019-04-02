Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК 18:20
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБК17:10
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Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Происшествия
На севере Москвы загорелась многоэтажка
В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Политика
Начальника УФСБ по Челябинской области отправляют в отставку
Начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин 1 апреля ушел в отпуск, из которого может не вернуться.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Политика
Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено в 20:16
Наука
Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди
Исследователи из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы опубликовали статью, в которой рассказали, что антибиотик клофазимин — известное лекарство против лепры — можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжёлых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей.
Обновлено в 22:56
Экономика
В Чернобыле появится солнечная электростанция
Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна.
Обновлено в 21:21
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Транспорт
Рост платы за проезд в троллейбусах Читы вызовет ввод онлайн-касс
Комплекс проблем озвучил в связи с грядущим с 1 июля вводом онлайн-касс директор троллейбусного управления Читы Денис Ишенин.
Обновлено в 22:41
Космос
Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено в 18:24
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено в 05:13
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Авто
Mitsubishi будет выпускать девятиместный Outlander
Выпускать новинку намерены на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Другой информации о девятиместном "Аутлэндере" нет.
Обновлено в 08:55
Наука
Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа
Десять лет назад в небольшом фрагменте пальца была обнаружена денисовская ДНК, ставшая ключевой для определения этой популяции каменного века.
Обновлено 30 марта в 10:58
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»
Обновлено в 22:25
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Наука
Учёные предложили лечить депрессию, боль и ожирение воздействием на один и тот же белок
Учёные из США предложили лечить ожирение, депрессию и хроническую боль, воздействуя на один и тот же белок.
Обновлено в 20:00
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47