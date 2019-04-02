Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК 18:20

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала
 пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
РБК17:10

Подробнее о событии

Российский миллиардер из списка Forbes договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

URA.Ru19:46

«Севергрупп» договорилась о покупке 42% ретейлера «Лента»

News.ru18:31

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

Коммерсантъ17:43

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

РБК18:20

Алексей Мордашов приобретет кусочек «Ленты». «Севергрупп» договорилась о выкупе 41,91% акций ретейлера

Фонтанка.Ру17:37

«Севергрупп» договорилась о покупке 42% ретейлера «Лента»

ТАСС17:30

Мордашов договорился о покупке доли в сети гипермаркетов «Лента» за $730 млн

Ведомости17:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Происшествия

На севере Москвы загорелась многоэтажка

В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:45
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика

Начальника УФСБ по Челябинской области отправляют в отставку

Начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин 1 апреля ушел в отпуск, из которого может не вернуться.
Обновлено в 05:43
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Политика

Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении

Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено в 20:16
Наука

Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди

Исследователи из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы опубликовали статью, в которой рассказали, что антибиотик клофазимин — известное лекарство против лепры — можно применять во время химиотерапии одной из самых тяжёлых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей.
Обновлено в 22:56
Экономика

В Чернобыле появится солнечная электростанция

Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Транспорт

Рост платы за проезд в троллейбусах Читы вызовет ввод онлайн-касс

Комплекс проблем озвучил в связи с грядущим с 1 июля вводом онлайн-касс директор троллейбусного управления Читы Денис Ишенин.
Обновлено в 22:41
Космос

Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?

Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено в 18:24
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Общество

Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России

Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено в 05:13
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Авто

Mitsubishi будет выпускать девятиместный Outlander

Выпускать новинку намерены на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Другой информации о девятиместном "Аутлэндере" нет.
Обновлено в 08:55
Наука

Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа

Десять лет назад в небольшом фрагменте пальца была обнаружена денисовская ДНК, ставшая ключевой для определения этой популяции каменного века.
Обновлено 30 марта в 10:58
Хоккей

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»

Обновлено в 22:25
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Наука

Учёные предложили лечить депрессию, боль и ожирение воздействием на один и тот же белок

Учёные из США предложили лечить ожирение, депрессию и хроническую боль, воздействуя на один и тот же белок.
Обновлено в 20:00
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
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Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции

Обновлено в 19:20
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 22:34
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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