Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»РБК 18:20

с чего всё началось

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Происшествия На севере Москвы загорелась многоэтажка В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика Начальника УФСБ по Челябинской области отправляют в отставку Начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин 1 апреля ушел в отпуск, из которого может не вернуться.

Происшествия СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.

Экономика Детские игрушки могут подорожать в России на 20% Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).

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Политика Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".

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Экономика В Чернобыле появится солнечная электростанция Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

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Космос Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий? Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

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Общество Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.

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