Футбол

Мората в воскресенье пройдет медосмотр для трансфера в «Атлетико»Sports.ru вчера в 16:26

В субботу вечером 26-летний форвард прибыл в Мадрид, сообщает As. В воскресенье, 27 января, Мората пройдет медосмотр для «Атлетико». Если все пройдет успешно, о сделке объявят в понедельник.
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Мората прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»

Советский спортвчера в 22:56

Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в «Атлетико»

Газета.Ruвчера в 19:23

СМИ: Мората сегодня пройдёт медосмотр в «Атлетико»

Чемпионатвчера в 17:59

Мората прилетел в Мадрид для прохождения медосмотра в «Атлетико»

Sport24.ruвчера в 18:55

СМИ: Мората сегодня пройдет медосмотр в «Атлетико»

Спорт-Экспрессвчера в 18:28

Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра. Переход в «Атлетико» все ближе

Матч ТВвчера в 19:12

Мората в воскресенье пройдет медосмотр для трансфера в «Атлетико»

Sports.ruвчера в 16:26
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Единоборства

Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19

Число погибших в результате взрыва в церкви на Филиппинах увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

Трое детей погибли при пожаре в Курганской области, их матери удалось спастись, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Обновлено в 00:31
Транспорт

В московских аэропортах отменены и задержаны более 40 рейсов

Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом

Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода

В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Военный атташе Венесуэлы в США заявил о признании Гуаидо президентом

Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва разорвал отношения с правительством президента Николаса Мадуро и заявил о признании Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Названы пять самых интересных китайских кроссоверов

Обновлено вчера в 10:19
Наука

Ученые: Аспирин и ибупрофен резко повышают выживаемость при раке

Ученые из Калифорнийского университета провели исследования, в результате которых выяснилось, что популярные обезболивающие аспирин и ибупрофен способны резко повысить выживаемость при раке.
Обновлено 25 января в 11:08
Армия и оружие

Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Общество

Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного Королева усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей»

Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ против демонстрантов, пришедших на акцию «жёлтая ночь» на площади Республики.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова

Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие

Для российских военных создан индивидуальный комплекс разведки «Глаз»

Индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы, разработали российские ученые.
Обновлено вчера в 18:21
Хоккей

Cтоличный дивизион стал победителем Матча звёзд НХЛ 2019 года

Обновлено в 00:14
Общество

Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено вчера в 14:54
Авто

Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati будет продан на eBay

Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati Quattroporte Tipo 107 будет продан на eBay.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов

Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.
Обновлено вчера в 16:32
Наука

Ученые создали подушку против храпа

Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.
Обновлено вчера в 19:19
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Mirror: муж Елизаветы II извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Смерч в аэропорту Антальи перевернул автобус с пассажирами

Ураганный ветер перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, а также поднял в воздух трап.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

В Раде рассказали о газовом обмане ЕС

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Гаджеты

Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 1 Plus

Обновлено в 01:05
Общество

Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье

Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено вчера в 08:13
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Испанский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Испании.
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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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