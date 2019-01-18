Футбол

Гильем Балаге: Мората согласовал контракт с «Атлетико»Sports.ru 18 января в 05:13

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, что форвард «Челси» Альваро Мората вернется в Испанию. Футболист уже договорился с «Севильей», но после того, как с ним связался «Атлетико», дал согласие на переход в мадридский клуб, в котором провел год в юношестве.
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Мората договорился о личном контракте с «Атлетико»

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Бомбардир.ру18 января в 09:44

Мората согласовал контракт с «Атлетико»

Евро-футбол.ру18 января в 04:08

Мората договорился о контракте с мадридским «Атлетико»

Sport24.ru18 января в 03:39

Гильем Балаге: Мората согласовал контракт с «Атлетико»

Sports.ru18 января в 05:13
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