Футбол
Гильем Балаге: Мората согласовал контракт с «Атлетико»Sports.ru 18 января в 05:13
Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, что форвард «Челси» Альваро Мората вернется в Испанию. Футболист уже договорился с «Севильей», но после того, как с ним связался «Атлетико», дал согласие на переход в мадридский клуб, в котором провел год в юношестве.
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