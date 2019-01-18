Гильем Балаге: Мората согласовал контракт с «Атлетико»Sports.ru 18 января в 05:13

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, что форвард «Челси» Альваро Мората вернется в Испанию. Футболист уже договорился с «Севильей», но после того, как с ним связался «Атлетико», дал согласие на переход в мадридский клуб, в котором провел год в юношестве.

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Технологии Технологии WhatsApp ограничил отправку сообщений Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.

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Экономика Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.

Политика Политика Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.

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Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

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