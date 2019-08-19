Футбол
Мората принес «Атлетико» победу в домашнем матче с «Хетафе»Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:02
«Атлетико» стартовал с победы в чемпионате Испании-2019/20. «Матрасники» на своем поле взяли верх над «Хетафе» со счетом 1:0. Единственный гол был забит в середине первого тайма. Его автором стал Альваро Мората.
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19-летний Феликс в дебютном матче за «Атлетико» заработал пенальти. Мората не забил
Sports.ruвчера в 17:27
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