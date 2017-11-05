Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в «Атлетико»Газета.Ru вчера в 19:23

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората прибыл в Испанию, сообщает "Советский спорт". По информации AS, форвард прилетел в Мадрид для того, чтобы пройти медосмотр в "Атлетико". После обследования игрок подпишет контракт на аренду на полтора года с опцией выкупа в размере €54 млн.

Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в «Атлетико»

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