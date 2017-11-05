Футбол

Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в «Атлетико»Газета.Ru 19:23

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората прибыл в Испанию, сообщает "Советский спорт". По информации AS, форвард прилетел в Мадрид для того, чтобы пройти медосмотр в "Атлетико". После обследования игрок подпишет контракт на аренду на полтора года с опцией выкупа в размере €54 млн.
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Мората прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»

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Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра. Переход в «Атлетико» все ближе

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Мората прилетел в Мадрид для прохождения медосмотра в «Атлетико»

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Спорт-Экспресс18:28

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Газета.Ru19:23

Мората в воскресенье пройдет медосмотр для трансфера в «Атлетико»

Sports.ru16:26
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